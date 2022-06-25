Окупант із "ДНР" поскаржився матері на росіян – перехоплення

Людей забирають воювати на передовій

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу росіяни використовують як гарматне м'ясо. Про це розповів у телефонній розмові з матір'ю військовий з так званої "ДНР". Перехоплення ГУР МО опублікував радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Забрали 20 людей з чимось на передову, з росіянами прямо стояти. Туди, у бік Трудолюбівки, напевно, кудись. Інші – в тилу облаштують блокпости і, кажуть, позиції ось ті, що зараз (хоч вони трошки ззаду стоять, ці блокпости), — все прострілюється і проглядається. Живуть там начебто, як назвали, в якомусь ангарі. Тільки це, напевно, зерносховище чи якийсь колишній корівник", — розповідає військовий про умови на передовій.

Він зазначив, що людей забирають воювати з ЗСУ "добровільно-примусово".

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"А ще дізнався, що росіяни вимагають, окрім наших людей, ще дві роти — вважай, 200 людей там на передовій перебуває мобілізованих. Тобто їм людей не вистачає, вони реально нас задіюють, щоб ми там брали участь як піхота. Вони не мають піхоти. Якщо, як казали до цього, 170 осіб на контракт пішло з полку, зараз 240 забрали на передову теж безконтрактно, а так — на добровільно-примусовій основі. Завтра ж "велика голова" штовхатиме промову (Путін на економічному форумі в Санкт-Петербурзі — ред.), знову якусь нісенітницю наговорить", — сказав окупант.

Про що ще говорять окупанти

Російські окупанти шукають нові лайфхаки, як втекти з війни, та п'ють алкоголь від страху. Тепер вони їдуть у відпустку "за сімейними обставинами", приїжджають додому і на війну більше не повертаються – пишуть заяви на звільнення.

Ще одне із нещодавніх перехоплень СБУ переговорів російського окупанта свідчить, що українські захисники майже повністю знищили так звану "еліту" збройних сил Росії, яку готували для протистояння з НАТО. Підрозділи західного військового округу Росії було розбито ЗСУ.