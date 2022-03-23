ВСУ за сутки сбили шесть самолетов и пять крылатых ракет оккупантов

22 марта враг понес существенные потерив воздухе. Всего было сбито 22 воздушных объекта.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
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Ударная авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла удары по скоплению техники и живой силе врага. Истребители осуществляли прикрытие с воздуха и сбили две крылатые ракеты врага.
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Символично, что сотый, юбилейный самолет оккупантов — на счету героических защитников города-героя Мариуполя. Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о сбитии одного БПЛА и одной крылатой ракеты. Еще одна — на счету воина десантно-штурмовых войск, уничтожившего "крылатую" из ПЗРК.
Зенитные ракетные войска Воздушных сил ВС Украины на свой счет записали сегодня 11 воздушных целей: пять самолетов, один вертолет, четыре беспилотники оперативно-тактического уровня и одну крылатую ракету.
Война в Украине 22 марта
- ВСУ ведут оборонительную операцию и кое-где атакуют, сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.
- В Чернобаевке Херсонской области оккупанты взорвали ракетой свою же технику. Ранее в этом же месте ВСУ неоднократно разбивали противника, который пытался занять аэродром.
- Над столичным районом Оболонь была сбита, вероятно, ракета советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точка У". А в Винницкой области удалось сбить российскую крылатую ракету "Искандер".
- Непокоренные жители Херсона продолжают выходить на мирные митинги протеста против оккупации своего родного города. Рашисты применили против людей слезоточивый газ.
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