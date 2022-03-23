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ВСУ за сутки сбили шесть самолетов и пять крылатых ракет оккупантов

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23 марта, 02:51
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Украинские защитники постепенно уничтожают врага
Оккупанты снова понесли потери/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты снова понесли потери/Фото: коллаж: "Сегодня"

22 марта враг понес существенные потерив воздухе. Всего было сбито 22 воздушных объекта.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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Ударная авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла удары по скоплению техники и живой силе врага. Истребители осуществляли прикрытие с воздуха и сбили две крылатые ракеты врага.

Символично, что сотый, юбилейный самолет оккупантов — на счету героических защитников города-героя Мариуполя. Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о сбитии одного БПЛА и одной крылатой ракеты. Еще одна — на счету воина десантно-штурмовых войск, уничтожившего "крылатую" из ПЗРК.

Зенитные ракетные войска Воздушных сил ВС Украины на свой счет записали сегодня 11 воздушных целей: пять самолетов, один вертолет, четыре беспилотники оперативно-тактического уровня и одну крылатую ракету.

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Война в Украине 22 марта

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