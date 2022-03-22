В Луганской области оккупанты разрушили 15 домов за сутки – есть жертвы (фото)

Сотрудники ГСЧС Украины спасли и эвакуировали 33 человека, 7 из которых – дети. Также в регионе повреждены хозяйственные постройки, гаражи и объекты инфраструктуры

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в области. Фото: коллаж "Сегодня"

За сутки в Луганской области российские оккупанты разрушили 15 домов. В результате этого есть погибший, шесть раненых и 33 спасенных. Почти все обстрелы россияне сосредоточили на Рубежном, Лисичанске и Северодонецке.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, враг обстрелял, в частности из артиллерии, 15 домов – 12 многоквартирных и 3 частных, одно из предприятий в Лисичанске, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.

Спасатели выезжали на тушение 15 пожаров, ими спасены и эвакуированы 33 человека, 7 из которых – дети.

По предварительным данным, в результате обстрелов российской армией в Северодонецке есть один погибший и шестеро пострадавших. Информация уточняется.

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В Луганской области обстреляли жилые дома. Фото: Сергей Гайдай

В Луганской области оккупанты разрушили практически всю инфраструктуру

После обстрела российскими войсками Луганской области целые кварталы непригодны для жизни, люди остались без домов и покидают регион. Об этом в Telegram-канале написал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"Семьи остались без домов. Луганщина осталась без людей. Кое-кто – второй раз переселенцы. Россиянам не объяснишь, что значит покинуть дом дважды…дважды разрушенные жизни", – прокомментировал Гайдай ситуацию в регионе.

По его словам, в результате обстрелов погибли 66 мирных жителей, и это только официальная информация, но не известно, сколько до сих пор лежат в местах стрельбы.