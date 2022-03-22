Над Киевом сбили "Точку У". Ракета упала в Днепр

Стало известно о новой удачной работе сил противовоздушной обороны Киева. Сообщается, что над столичным районом Оболонь была сбита вероятно ракета с советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точка У".
Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".
Что известно
Сообщается, что полчаса назад над столичным районом Оболонь наша ПВО уничтожила ракету оккупантов.
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"Вероятно, "Точку У". Остатки ракеты оказались в Днепре", – написал на своем телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Напомним, что в течении дня 22 марта в Киеве уже несколько раз объявлялась воздушная тревога.
Чуть позже стало известно, что в Винницкой области удалось сбить российскую крылатую ракету "Искандер". Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Обстрел РФ мирных городов Украины
- В Украине практически не осталось крупных городов, по которым бы Россия не выпускала свои ракеты. 18 марта во Львове несколько вражеских ракет ударили по авиаремонтному заводу. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Андрей Садовой.
- Аналогичную ракету удалось сбить украинским ПВО 19 марта в районе Попасной, в Луганской области. Тогда это было сделано при помощи ПЗРК "Стингер".
- В Винницкой области 18 марта украинские защитники с помощью ПВО сбили три крылатые ракеты российских оккупантов.
- 20 марта официальные лица США подтвердили, что российские оккупанты начали использовать против Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
- Президент США Джо Байден подтвердил, что Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты. Они очень опасны, потому что их почти невозможно остановить.