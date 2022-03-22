Херсон опять вышел на протест! Оккупанты разгоняют людей при помощи слезоточивого газа (видео)

Город продолжает сопротивляться "русскому миру"

Сначала люди разбежались, потом вернулись на центральную площадь Херсона / Фото "Суспільного" / Коллаж "Сегодня"

Непокоренные жители Херсона продолжают выходить на мирные митинги протеста против оккупации своего родного города. Российские войска продолжают попытки разгона протестующих, правда, на этот раз без стрельбы, а с использованием слезоточивого газа. Когда дым рассеялся, люди опять вернулись на площадь Свободы в центре города.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".

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