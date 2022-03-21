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Оккупанты в Херсоне стреляли в мирных митингующих, есть пострадавшие (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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21 марта, 15:55
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Несмотря ни на что, местные жители не разошлись и завтра собираются выйти снова
В Херсоне на митинге оккупанты открыли огонь. Фото: коллаж "Сегодня"
В Херсоне на митинге оккупанты открыли огонь. Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсоне российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям, которые 21 марта вышли на митинг против оккупации.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

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Украинцы, митингующие на площади Свободы, вышли навстречу оккупантам, продолжая кричать "Домой!".

Со стороны российских оккупантов в толпу полетел предмет, похожий на гранату. Произошел взрыв. Митингующие массово начали бежать от российских военных, на что оккупанты открыли огонь в спину безоружных херсонцев.

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Первый заместитель председателя – руководитель исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что российские военные задействовали против мирных украинцев светошумовые гранаты. Есть пострадавшие.

"Мирный митинг в Херсоне сегодня попытались разогнать силовым способом. Канонада в воздух, газ, светошумные гранаты. Как минимум один человек был похищен орками, есть пострадавшие. Самый трудный случай – у пенсионера сильно повреждена нога, потерял много крови. Пострадавшему сразу наложили жгут, вызвали скорую, которая приехала буквально через несколько минут, доставили в больницу", – сказал он.

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