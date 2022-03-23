ЗСУ за добу збили шість літаків і п'ять крилатих ракет окупантів

Українські захисники поступово знищують ворога

Окупанти знову зазнали втрат/Фото: колаж: "Сьогодні"

22 березня ворог зазнав істотних втрат у повітрі Всього було збито 22 повітряних об'єктів.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Ударна авіація Повітряних сил Збройних Сил України завдала ударів по скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.

Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів — на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про збиття одного БПЛА та однієї крилатої ракети. Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив "крилату" із ПЗРК.

Зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗС України на свій рахунок записали сьогодні 11 повітряних цілей: п'ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету.

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Війна в Україні 22 березня

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