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Окупанти проводять примусову мобілізацію в Горлівці та Єнакієвому – нові дані Генштабу

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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22 березня, 14:15
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Російські військові хочуть підсилити підрозділи, що зазнали величезних втрат
Окупантів потрібно стримувати/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупантів потрібно стримувати/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по важливих об’єктах військової та цивільної інфраструктури України, використовуючи оперативно-тактичну авіацію, високоточну ракетну зброю та боєприпаси невибіркової дії.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація

"Противник намагається формувати та переміщувати резерви до кордонів України. За наявною інформацією, в пункті постійної дислокації 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту (населений пункт Печенга) формується зведений підрозділ із військовослужбовців кількох військових частин", – зазначає Генштаб.

Також повідомляється, що через незадовільний рівень комплектування особовим складом бойовиків 1-го армійського корпусу на тимчасово окупованій території Донецької області окупанти продовжують примусову мобілізацію місцевого населення у містах Горлівка, Єнакієве та прилеглих населених пунктах:

"Після проходження швидкого курсу підготовки окупанти планують посилити зазначеним особовим складом підрозділи, що зазнали великих втрат поблизу Авдіївки та Ізюма".

/ Фото: Getty Images

Водночас у Поліському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано – там здійснюється перегрупування, закріплення на захоплених рубежах та логістичне забезпечення військ. На Сіверському напрямку окремі підрозділи Центрального воєнного округу продовжують перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій.

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"У напрямку на Чернігів ворог активних наступальних дій не веде, продовжує артилерійські обстріли позицій Збройних сил України та міста Чернігова. Змін у складі сил та характері дій угрупування окупаційних військ не відмічено", – вказали в Генштабі.

Крім цього, в напрямку на Бровари російські окупанти продовжують перегрупування з метою відновлення наступальних дій – триває логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.

"На Слобожанському напрямку підрозділи Західного воєнного округу активних наступальних дій не проводили. У напрямках на Харків та Ізюм ворог намагається провести заходи з відновлення підрозділів, що втратили боєздатність, за рахунок окремих підрозділів балтійського та північного флотів. Продовжуються масовані артилерійські обстріли Харкова", – вказали в Генштабі.

Окремо в штабі розповіли про Донецький напрямок. Так, основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Вугледар та Маріуполь. Водночас на напрямку Донецьк – Мар’їнка ворог здійснив спробу наступу – успіху не мав, зазнав значних втрат, відступив.

Також окупанти намагаються вести артилерійські обстріли та штурмові дії у місті Маріуполь.

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За даними Генштабу, на Таврійському напрямку зміни у складі та положенні противника не фіксуються:

"У Херсонській області в районах населених пунктів Каланчак, Раденськ, Брилівка та Тарасівка підрозділами "росгвардії" проводились фільтраційні заходи з пошуку місць зберігання стрілецької зброї. На Південнобузькому напрямку противник визначеним угрупуванням здійснив спробу провести штурмові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не мав. В районі населеного пункту Березнегувате здійснив розвідку боєм, зазнав втрат і відійшов".

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу усунув від виконання обов'язків командувача 6-ї загальновійськової армії, генерал-лейтенанта Владислава Єршова, звинувативши його у величезних втратах особового складу.

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