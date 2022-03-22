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Над Одесою ППО збила крилату ракету російських окупантів

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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22 березня, 17:15
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Ворог продовжує атакувати українські міста
ППО знищила ворожу ракету над Одесою Фото: колаж "Сьогодні"
ППО знищила ворожу ракету над Одесою Фото: колаж "Сьогодні"

Над Одесою протиповітряна оборона збила ворожу крилату ракету. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі у вівторок, 22 березня.

"Над Одесою ППО збила ворожу крилату ракету. Одеса – місто-герой!" – написав нардеп.

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Нагадаємо, що 18 березня близько 15 години над Одеською областю також було збито крилату ракету російських окупантів.

"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних Сил України збито ворожу крилату ракету морського базування", – повідомило тоді повітряне командування "Південь".

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Раніше стало відомо про нову вдалу роботу сил протиповітряної оборони Києва. 22 березня над столичним районом Оболонь було збито ймовірно ракету з радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка У".

Також сайт "Сьогодні" інформував, що офіційні особи США підтвердили, що російські окупанти використали проти України гіперзвукові ракети"Кинжал". Це стало першим відомим застосуванням подібних ракет у бойових діях.

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