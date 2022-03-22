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Над Києвом збили "Точку У". Ракета впала у Дніпро

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22 березня, 14:41
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Це мінімум друга збита така ракета за тиждень
Ракета в Дніпрі не перша збита "Точка У" в Україні / Колаж "Сьогодні"
Ракета в Дніпрі не перша збита "Точка У" в Україні / Колаж "Сьогодні"

Стало відомо про нову вдалу роботу сил протиповітряної оборони Києва. Повідомляється, що над столичним районом Оболонь було збито ймовірно ракету з радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка У".

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".

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Що відомо

Повідомляється, що півгодини тому над столичним районом Оболонь наша ППО знищила ракету окупантів.

"Ймовірно, "Точку У". Залишки ракети опинилися в Дніпрі" , – написав на своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, що протягом дня 22 березня в Києві вже кілька разів оголошувалась повітряна тривога.

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Трохи пізніше стало відомо, що на Вінниччині вдалося збити російську крилату ракету "Іскандер". Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Обстріл РФ мирних міст України

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