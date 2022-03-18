У Львові окупанти вдарили ракетами по авіаремонтному заводу

У Львові кілька ворожих ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Про це в Telegram-каналі написав мер міста Андрій Садовий.
Активну роботу заводу було заздалегідь зупинено, тому поки що людських жертв немає. На місці працюють рятувальники та комунальні служби.
Також повідомляється, що рашистські ракети вдарили по території у районі Львівського аеропорту.
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За попередніми даними, було випущено 6 крилатих ракет, ймовірно, Х-555, з акваторії Чорного моря.
Дві ракети засобами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід" були знищені.
Ситуація у Львові
За місяць – понад 81 тисячу гривень! У Львові орендодавці здають квартири дорожче, ніж у Лондоні.
У Львові зняли та заховали цінне розп'яття, що стояло у Вірменському соборі. Востаннє його знімали під час Другої світової війни. Крім того, у Львові демонтували інші пам'ятники, а деякі загорнули у плівку, щоб уберегти від пошкоджень.
Війна в Україні 23-й день
- 18 березня російські окупанти обстріляли житловий квартал у Подільському районі Києва.
- У низці міст нашої країни сьогодні, 18 березня, вранці було чути вибухи. Так, близько 6:00 у Вознесенську Миколаївської області по одному зі складів окупанти завдали авіаудару.
- Український ракетний комплекс "Стугна" потужним ударом знищив два ворожі танки.
- Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. За його словами, РФ намагається залучити до війни найманців із інших країн. ЗСУ взяли в полон нових російських окупантів. Багато хто з них відмовляється повертатися до РФ, а деяких там взагалі вважають уже мертвими.
- За останню добу ЗСУ наносили нищівні удари по військам ворога, які намагалися утримувати захоплені рубежі. Наші захисники частково знищили та зупинили просування вглиб України підрозділів 437 навчального полку та 26 танкового полку РФ.
- Збройні Сили України ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом. Йдеться про Сергія Сухарєва.
- Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив про попереднє узгодження гуманітарних коридорів на території Сумської області, а також анонсував доставку гуманітарної допомоги до області за підтримки ООН.