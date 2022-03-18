У Львові окупанти вдарили ракетами по авіаремонтному заводу

Від ударів російських військових будівлі знищено

Окупанти продовжують руйнувати будинки українських міст / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові кілька ворожих ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Про це в Telegram-каналі написав мер міста Андрій Садовий.

Активну роботу заводу було заздалегідь зупинено, тому поки що людських жертв немає. На місці працюють рятувальники та комунальні служби.

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Також повідомляється, що рашистські ракети вдарили по території у районі Львівського аеропорту.

За попередніми даними, було випущено 6 крилатих ракет, ймовірно, Х-555, з акваторії Чорного моря.

Дві ракети засобами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід" були знищені.

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