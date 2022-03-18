На Сумщині, можливо, будуть відкриті гуманітарні коридори з 6 міст — голова ОДА

У п'ятницю, 18 березня, у Сумській області, можливо, будуть відкриті гуманітарні коридори з 6 міст.
Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
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Напрямки руху гуманітарних коридорів:
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Тростянець – Полтавська область
Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни.
Евакуація буде частково на автобусах та власному транспорті.
Суми – Полтавська область
Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни.
З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця в Сумську область будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають власного транспорту.
Лебедин – Полтавська область
Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни.
З міста Лебедин виїжджають колони на власному транспорті та автобусах.
Конотоп – Полтавська область
Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни.
З Конотопа виїжджають колони людей на автобусах і власним транспортом.
Велика Писарівка – Полтава
Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава.
З селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на власному транспорті та автобусах.
Краснопілля – Полтавська область
Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.
Частково на автобусах та власному транспорті.
"Місця збору — традиційні. Час виїзду колон — теж. Щодо підтвердження коридорів опублікуємо точну інформацію. В евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. В першу чергу в автобуси сідають вагітні жінки, жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку. З домашніми улюбленцями людей в евакуаційні автобуси беремо. Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто бути не може", — зазначив Живицький.
Окупанти збирають добровольців з інших країн для війни з Україною
Командування збройних сил РФ продовжує вживати заходів щодо поповнення втратособового складу за рахунок іноземців. За наявною інформацією, російськими окупантами вже підібрано близько 1 000 добровольців із представників так званої армії Башара Асада та Хезболи. Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті. Водночас за наявною інформацією, вищезгадані бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання "відрядження" як можливості потрапити до країн Європи.