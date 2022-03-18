В Сумской области, возможно, будут открыты гуманитарные коридоры из 6 городов — председатель ОГА

Люди смогут эвакуироваться на автобусах или личном транспорте

По подтверждению коридоров опубликуют точную информацию/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 18 марта, в Сумской области, возможно, будут открыты гуманитарные коридорыиз 6 городов.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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Направления движения гуманитарных коридоров:

Тростянец – Полтавская область

Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.

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Эвакуация будет проводиться частично на автобусах и личном транспорте.

Сумы – Полтавская область

Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.

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Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Лебедин – Полтавская область

Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.

Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Конотоп – Полтавская область

Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.

Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Великая Писаревка – Полтава

Великая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава.

Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Краснополье – Полтавская область

Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.

Частично на автобусах и личном транспорте.

"Места сбора — традиционные. Время выезда колонн — тоже. По подтверждению коридоров опубликуем точную информацию. В эвакуационные автобусы садятся: женщины, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью. В первую очередь в автобусы садятся беременные женщины, женщины с детьми, люди с инвалидностью, пожилые люди. С домашними любимцами людей в эвакуационные автобусы берем. Мужчин, кроме как за рулем легковых авто быть не может", — отметил Живицкий.

Оккупанты собирают добровольцев из других стран для войны с Украиной

Командование Вооруженных сил РФ продолжает принимать меры по пополнению потерь личного состава за счет иностранцев. По имеющейся информации, российскими оккупантами уже подобрано около 1 000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и Хезболлы. Главным требованием к иностранным боевикам является опыт ведения боевых действий в городе. В то же время, по имеющейся информации, целью вышеупомянутых боевиков является не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование "командировки" как возможности попасть в страны Европы.

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