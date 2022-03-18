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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Втрати окупантів, вбивство мирних людей та гуманітарні коридори — головні події ночі одним абзацом

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18 березня, 06:07
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Українські захисники дають гідну відсіч російським загарбникам
Війна в Україні триває/Фото: колаж: "Сьогодні"
Війна в Україні триває/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні вже 23 день триває війна. Російські окупанти продовжують вести обстріли, а також залучають добровольців з інших країн, щоб ті воювали проти нашої держави. Однак Україна не здається. Захисники дають гідну відсіч загарбникам.

Війна РФ проти України — головні події

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. За його словами, РФ намагається залучити до війни найманців з інших країн. ЗСУ взяли в полон нових російських окупантів. Багато з них відмовляється повертатися у РФ, а деяких там взагалі вважають вже мертвими. Президент продовжує вести переговори з іноземними лідерами щодо війни в Україні. Крім того, Зеленський зазначив, що уряд вже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців. Бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану, а також на місяць після війни. Далі – мінімальна ставка 5%. Загальний обсяг кредитів може бути до 60 млн грн. Згодом Кабмін проголосує за масштабне скорочення регуляцій. Було більше ніж 600 дозволів та ліцензій для бізнесу, а залишиться близько 20 обов’язкових. Також президент доручив знайти законодавчу можливість, аби держава гарантувала 100% вкладів в український банк. Російські окупанти зазнають втрат у війні проти України. Їх знищують як у повітрі, так і на землі. Винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, уразили дві повітряні цілі, попередньо – це винищувач та штурмовик ворога. По колонах броньованої техніки та автомобілях забезпечення російських окупаційних військ потужних ударів завдала бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил. Зенітні ракетні війська Повітряних Сил звітують про ураження ще п’ятьох літаків окупантів, типи встановлюються. Також протиповітряною обороною знищено три безпілотники, три крилаті ракети та один вертоліт окупантів. 17 березня силами протиповітряної оборони України було знищено щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів. Від РФ й надалі відмовляється світ. Найстаріший банк Сполучених Штатів Америки Bank of New York Mellon відмовився від інвестицій в російські цінні папери. Кредитна організація також пожертвувала 1 млн доларів на гуманітарну допомогу українським біженцям. Ще до хороших новин — Збройні Сили України ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом. Йдеться про Сергія Сухарєва. Ну що ж, він тепер ніде не буде керувати. В ООН, ймовірно, РФ недолюблюють. Проєкт резолюції ООН про гуманітарну ситуацію в Україні від Росії піддався різкій критиці з боку західних країн через те, що в ньому не згадується відповідальність РФ за війну проти України. Країна-агресор не визнає своєї вини у завданій шкоді Україні. Окупанти продовжують знищувати мирне населення. У Сумській області загарбники вбили двох мирних мешканців — чоловіка та молоду дівчину. Крім того, окупанти ходять по дворах і забирають у людей зброю та телефони. Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив про попередньо погоджені гуманітарні коридори на території Сумської області, а також анонсував доставку гуманітарної допомоги в область за підтримки ООН.

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