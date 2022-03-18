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ЗСУ знищили щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів

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18 березня, 02:51
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Ворог зазнає втрат на війні з Україною
ЗСУ продовжують знищувати окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"
ЗСУ продовжують знищувати окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти зазнають втрат у війні проти України. Їх знищують як у повітрі, так і на землі.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Деталі

Винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, уразили дві повітряні цілі, попередньо – це винищувач та штурмовик ворога. По колонах броньованої техніки та автомобілях забезпечення російських окупаційних військ потужних ударів завдала бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил звітують про ураження ще п’ятьох літаків окупантів, типи встановлюються. Також протиповітряною обороною знищено три безпілотники, три крилаті ракети та один вертоліт окупантів.

17 березня силами протиповітряної оборони України знищено щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів:

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  • 7 літаків;
  • 1 вертоліт;
  • 3 БпЛА;
  • 3 крилаті ракети.

Окупанти збирають добровольців з інших країн для війни з Україною

Командування збройних сил РФ продовжує вживати заходів щодо поповнення втрат особового складу за рахунок іноземців. За наявною інформацією, російськими окупантами вже підібрано близько 1 000 добровольців із представників так званої армії Башара Асада та Хезболи. Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті. Водночас за наявною інформацією, вищезгадані бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання "відрядження" як можливості потрапити до країн Європи.

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