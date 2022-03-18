ВСУ уничтожили по меньшей мере 14 воздушных целей российских оккупантов

Враг терпит потери на войне с Украиной

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты несут потери в войне против Украины. Их уничтожают как в воздухе, так и на земле.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – это истребитель и штурмовик врага. По колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечения российских оккупационных войск мощные удары нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил.

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил отчитываются о поражении еще пяти самолетов оккупантов, типы устанавливаются. Также противовоздушной обороной уничтожены три беспилотника, три крылатых ракеты и один вертолет оккупантов.

17 марта силами противовоздушной обороны Украины уничтожено не менее 14 воздушных целей российских оккупантов:

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7 самолетов;

1 вертолет;

3 БпЛА;

3 крылатые ракеты.

Оккупанты собирают добровольцев из других стран для войны с Украиной

Командование Вооруженных сил РФ продолжает принимать меры по пополнению потерь личного состава за счет иностранцев. По имеющейся информации, российскими оккупантами уже подобрано около 1 000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и Хезболлы. Главным требованием к иностранным боевикам является опыт ведения боевых действий в городе. В то же время, по имеющейся информации, целью вышеупомянутые боевики является не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование "командировки" как возможности попасть в страны Европы.

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