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Потери оккупантов, убийство мирных людей и гуманитарные коридоры — главные события ночи одним абзацем

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18 марта, 06:07
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Украинские защитники дают достойный отпор российским захватчикам
Война в Украине продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"
Война в Украине продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине уже 23 день длится война. Российские оккупанты продолжают вести обстрелы, а также привлекают добровольцев из других стран, чтобы те воевали против нашего государства. Однако Украина не сдается. Защитники дают достойный отпор захватчикам.

Война РФ против Украины — главные события

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми. Президент продолжает вести переговоры с иностранными лидерами о войне в Украине. Кроме того, Зеленский отметил, что правительство уже подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей. Бизнес сможет получить кредит под 0% во время военного положения, а также на месяц после войны. Далее – минимальная ставка 5%. Общий объем кредитов может составлять до 60 млн грн. Впоследствии Кабмин проголосует за масштабное сокращение регуляций. Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а останется около 20 обязательных. Также президент поручил найти законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинский банк. Российские оккупанты терпят потери в войне против Украины. Их уничтожают как в воздухе, так и на земле. Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – это истребитель и штурмовик врага. По колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечения российских оккупационных войск мощные удары нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил. Зенитные ракетные войска Воздушных Сил отчитываются о поражении еще пяти самолетов оккупантов, типы устанавливаются. Также противовоздушной обороной уничтожены три беспилотника, три крылатых ракеты и один вертолет оккупантов. 17 марта силами противовоздушной обороны Украины было уничтожено не менее 14 воздушных целей российских оккупантов. От РФ и дальше отказывается мир. Старейший банк Соединенных Штатов Америки Bank of New York Mellon отказался от инвестиций в российские ценные бумаги. Кредитная организация также пожертвовала 1 млн. долларов на гуманитарную помощь украинским беженцам. Еще к хорошим новостям. Вооруженные Силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве. Ну что ж, теперь он нигде руководить не будет. В ООН, вероятно, РФ недолюбливают. Проект резолюции ООН о гуманитарной ситуации в Украине от России подвергся резкой критике со стороны западных стран из-за того, что в нем не упоминается ответственность РФ за войну против Украины. Страна-агрессор не признает своей вины в нанесенном ущербе Украине. Оккупанты продолжают уничтожать мирное население. В Сумской области захватчики убили двух мирных жителей – мужчину и молодую девушку. Кроме того, оккупанты ходят по дворам и забирают у людей оружие и телефоны. Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о предварительном согласовании гуманитарных коридоров на территории Сумской области, а также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.

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