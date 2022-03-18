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Оккупанты собирают добровольцев из других стран для войны с Украиной — ВСУ

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18 марта, 01:42
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Враг продолжает войну с нашей страной
Война в Украине продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"
Война в Украине продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Прошли 22 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Стратегические цели по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Командование Вооруженных сил РФ продолжает принимать меры по пополнению потерь личного состава за счет иностранцев. По имеющейся информации, российскими оккупантами уже подобрано около 1 000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и Хезболлы. Главным требованием к иностранным боевикам является опыт ведения боевых действий в городе. В то же время, по имеющейся информации, целью вышеупомянутых боевиков является не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование "командировки" как возможности попасть в страны Европы.

На Волынском направлении враг наступательных действий не совершал. Продолжал усиливать охрану украинско-белорусской границы подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь. Сохраняется высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами РФ.

На Полесском направлении враг активных наступательных действий не вел, главные усилия оккупантов были сосредоточены на удержании занятых ранее рубежей и осуществлении мероприятий подготовки для возможного наступления на Киев. В то же время потери, которые были нанесены оккупантам украинскими защитниками, низкое морально-психологическое состояние рядового и сержантского состава, а также отсутствие опытных командиров подразделений тактического звена делают невозможным возобновление наступательных действий в ближайшей перспективе.

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На Северском направлении враг пытается удержаться на определенных рубежах, восстановить боеспособность подразделений и пополнить запасы. Оккупанты продолжают частичное блокирование Чернигова и осуществляют артиллерийские обстрелы города.

В направлении Броваров противник активных боевых действий не проводил. В районе Броваров оккупанты периодически осуществляют артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

На Слобожанском направлении, с целью возобновления наступательных действий на города Сумы и Харьков, оккупанты пытаются пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов и вынуждены преждевременно привлечь накопленные людские резервы. По направлению на город Изюм враг пытается возобновить наступательные действия.

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На Луганском и Донецком направлениях основные усилия противник сосредоточил на подготовке к наступлению на Северодонецк и окружении Мариуполя. На Южнобугском направлении враг активные действия не проводил. Перешел к обороне и инженерному обустройству занятых рубежей. Пытался провести перегруппировку и пополнение запасов.

Оккупанты не оставляют попыток обнаружить и уничтожить систему противовоздушной обороны вдоль Черноморского побережья. В акватории Черного моря противник пытается проводить демонстрационные действия.

США предупредили Китай о последствиях помощи РФ

18 марта президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует позвонить главе Китая Си Цзиньпину. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Байден предупредит Пекин о последствиях поддержки России в войне с Украиной.

Как отметил Энтони Блинкен, Китай должен использовать свое влияние на российского главу Владимира Путина для прекращения войны в Украине.

"Мы по-прежнему призываем все страны, особенно те, которые имеют прямое влияние на Россию, использовать любые имеющиеся у них рычаги, чтобы заставить Москву прекратить эту войну", — сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что выглядит так, что Китай движется в противоположном направлении, отказываясь осудить российскую агрессию и пытаясь занять нейтральную позицию.

"Мы обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность прямой помощи России военной техникой для использования в Украине. Завтра президент Байден поговорит с Си Цзиньпином и ясно даст понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он совершит для поддержки российской агрессии", – подчеркнул Блинкен.

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