ВСУ ликвидировали командира российского полка, причастного к расстрелу под Иловайском

Преступник был наказан за свои действия

Больше оккупант не будет совершать преступлений/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вооруженные Силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.

Об этом сообщает Добровольческий батальон "Донбасс".

Реклама

Подробности

"Украинские вооруженные силы ликвидировали командира 331-го Костромского полка ВДВ Сергея Сухарева, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском в так называемом "зеленом коридоре". Каждый российский военный преступник обязательно понесет наказание", — говорится в сообщении.

Потери в руководстве оккупантов

Россия продолжает терять в Украине командный состав своих подразделений:

Читайте также