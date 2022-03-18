Во Львове оккупанты ударили ракетами по авиаремонтному заводу

Во Львове несколько вражеский ракет ударили по авиаремонтному заводу. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Андрей Садовой.
Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет. На месте работают спасатели и коммунальные службы.
Также сообщается, что рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта.
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По предварительным данным, было выпущено 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря.
Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены.
Ситуация во Львове
За месяц – более 81 тыс. гривен! Во Львове арендодатели сдают квартиры дороже, чем в Лондоне.
Во Львове сняли и спрятали ценное распятие, которое стояло в Армянском соборе. В последний раз его снимали во время Второй мировой войны. Кроме того, во Львове демонтировали другие памятники, а некоторые завернули в пленку, чтобы уберечь от повреждений.
Война в Украине 23-й день
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- За последние сутки ВСУ наносили сокрушительные удары по войскам врага, которые пытались удерживать захваченные рубежи. Наши защитники частично уничтожили и остановили продвижение вглубь Украины подразделений 437 учебного полка и 26 танкового полка РФ.
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