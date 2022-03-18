Во Львове оккупанты ударили ракетами по авиаремонтному заводу

От ударов российских военных здания уничтожены

Оккупанты продолжают разрушать здания украинских городов / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове несколько вражеский ракет ударили по авиаремонтному заводу. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Андрей Садовой.

Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет. На месте работают спасатели и коммунальные службы.

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Также сообщается, что рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта.

По предварительным данным, было выпущено 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря.

Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены.

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Ситуация во Львове

За месяц – более 81 тыс. гривен! Во Львове арендодатели сдают квартиры дороже, чем в Лондоне.

Во Львове сняли и спрятали ценное распятие, которое стояло в Армянском соборе. В последний раз его снимали во время Второй мировой войны. Кроме того, во Львове демонтировали другие памятники, а некоторые завернули в пленку, чтобы уберечь от повреждений.

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