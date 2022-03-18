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СЕГОДНЯ Война Вторжение

Во Львове оккупанты ударили ракетами по авиаремонтному заводу

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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18 марта, 09:25
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От ударов российских военных здания уничтожены
Оккупанты продолжают разрушать здания украинских городов
Оккупанты продолжают разрушать здания украинских городов / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове несколько вражеский ракет ударили по авиаремонтному заводу. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Андрей Садовой.

Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет. На месте работают спасатели и коммунальные службы.

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Также сообщается, что рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта.

По предварительным данным, было выпущено 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря.

Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены.

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Ситуация во Львове

За месяц – более 81 тыс. гривен! Во Львове арендодатели сдают квартиры дороже, чем в Лондоне.

Во Львове сняли и спрятали ценное распятие, которое стояло в Армянском соборе. В последний раз его снимали во время Второй мировой войны. Кроме того, во Львове демонтировали другие памятники, а некоторые завернули в пленку, чтобы уберечь от повреждений.

Война в Украине 23-й день

  • 18 марта российские оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева.
  • В ряде городов нашей страны сегодня, 18 марта, утром были слышны взрывы. Так, около 6:00 в Вознесенске Николаевской области по одному из складов оккупанты нанесли авиаудар.
  • Украинский ракетный комплекс "Стугна" мощным ударом уничтожил два вражеских танка.
  • Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.
  • За последние сутки ВСУ наносили сокрушительные удары по войскам врага, которые пытались удерживать захваченные рубежи. Наши защитники частично уничтожили и остановили продвижение вглубь Украины подразделений 437 учебного полка и 26 танкового полка РФ.
  • Вооруженные Силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.
  • Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о предварительном согласовании гуманитарных коридоров на территории Сумской области, а также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.

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