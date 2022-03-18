"Во-первых, это красиво": украинскую "Стугну" показали в работе (видео)

Украинский ракетный комплекс "Стугна" мощным ударом уничтожил два вражеских танка.
Работу современного ПТРК показали на видео.
На кадрах видно, как после первого выстрела "Стугны" российские оккупанты пытаются сбежать, однако уже вторым прицельным выстрелом их уничтожили. Техника россиян вспыхнула.
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Отметим, что "Стугна" – это противотанковый ракетный комплекс разработки государственного Киевского конструкторского бюро "Луч".
"Украинская "Стугна" в работе. Во-первых, это красиво", – написали в подписи к видео.
Война в Украине
- Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.
- Российские оккупанты терпят потери в войне против Украины. Их уничтожают как в воздухе, так и на земле. Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – это истребитель и штурмовик врага.
- Вооруженные Силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.
- Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о предварительном согласовании гуманитарных коридоров на территории Сумской области, а также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.