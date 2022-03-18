"Во-первых, это красиво": украинскую "Стугну" показали в работе (видео)

ВСУ продолжает уничтожать технику врага

Украинский военнослужащий за ПТРК. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский ракетный комплекс "Стугна" мощным ударом уничтожил два вражеских танка.

Работу современного ПТРК показали на видео.

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На кадрах видно, как после первого выстрела "Стугны" российские оккупанты пытаются сбежать, однако уже вторым прицельным выстрелом их уничтожили. Техника россиян вспыхнула.

Отметим, что "Стугна" – это противотанковый ракетный комплекс разработки государственного Киевского конструкторского бюро "Луч".

"Украинская "Стугна" в работе. Во-первых, это красиво", – написали в подписи к видео.

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