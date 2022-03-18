У Києві окупанти обстріляли житловий квартал

Історії звитяг

Генерал-лейтенант Павлюк Олександр - голова Київської ОВА, керує обороною столичного регіону. До 15 березня був командувачем Об’єднаних сил, успішно тримав оборону на Сході України. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Київщина - в надійних руках!

Слава Україні!