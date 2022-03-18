У Києві окупанти обстріляли житловий квартал

Російські окупанти обстріляли житловий квартал у Подільському районі.
Про це повідомляє КМДА.
На місці вже працюють рятувальники та медики. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється.
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Ситуація в Україні 18 березня
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