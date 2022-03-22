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Байден підтвердив застосування Росією проти України звукових ракет

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22 березня, 02:59
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РФ використала ці ракети, бо це єдине, що вона може використати з упевненістю
Байден заявив, що РФ використовує проти України потужну зброю/Фото: колаж: "Сьогодні"
Байден заявив, що РФ використовує проти України потужну зброю/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосувала проти України гіперзвукові ракети. Вони дуже небезпечні, оскільки їх майже неможливо зупинити.

Про це повідомляє CNN.

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За словами президента США, Росія використала ці ракети, бо це єдине, що вона може використати з упевненістю. Така ракета має звичайну боєголовку, однак її майже неможливо зупинити. Через це окупанти і вдарили нею.

"Путін не передбачав масштабу чи сили нашої єдності, і чим більше його спина підпирає стіну, тим більш сувору тактику він може застосувати", — зазначив Байден.

Він розповів, що завдяки допомозі США, Україна "завдає хаосу російським військовим", знищує їхні танки, гелікоптери чи літаки.

Крім того, він попередив про можливу "операцію під чужим прапором", яку може здійснити Кремль. Байден нагадав, що РФ неправдиво звинувачує США та Україну в наявності у них хімічної чи біологічної зброї. Це може свідчити про те, що Путін сам розглядає можливість застосування такої зброї.

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"Коли він (Путін — Ред.) каже, що НАТО, Україна або США збираються щось зробити, це означає, що він сам готується це зробити. Це не жарти", — зазначив Байден.

Байден назвав Путіна головорізом та диктатором

Президент США Джо Байден 17 березня назвав президента Росії Володимира Путіна "справжнім головорізом" та "кривавим диктатором", що веде аморальну війну проти України.

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