Байден подтвердил применение Россией против Украины звуковых ракет

РФ использовала эти ракеты, потому что это единственное, что она может использовать с уверенностью

Байден заявил, что РФ использует против Украины мощное оружие/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент США Джо Байден подтвердил, что Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты. Они очень опасны, потому что их почти невозможно остановить.

Об этом сообщает CNN.

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По словам президента США, Россия использовала эти ракеты, потому что это единственное, что она может использовать с уверенностью. Такая ракета имеет обычную боеголовку, однако ее почти невозможно остановить. Поэтому оккупанты и ударили ею.

"Путин не предполагал масштаба или силы нашего единства, и чем больше его спина подпирает стену, тем более суровую тактику он может применить", — отметил Байден.

Он рассказал, что благодаря помощи США, Украина "наносит хаос российским военным", уничтожает их танки, вертолеты или самолеты.

Кроме того, он предупредил о возможной "сделке под чужим флагом", которую может совершить Кремль. Байден напомнил, что РФ ложно обвиняет США и Украину в наличии у них химического или биологического оружия. Это может свидетельствовать о том, что Путин сам рассматривает возможность применения такого оружия.

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"Когда он (Путин — Ред.) говорит, что НАТО, Украина или США собираются что-то сделать, значит он сам готовится это сделать. Это не шутки", — отметил Байден.

Байден назвал Путина головорезом и диктатором

Президент США Джо Байден 17 марта назвал президента России Владимира Путина "настоящим головорезом" и "кровавым диктатором", ведущим аморальную войну против Украины.

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