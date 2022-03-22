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Над Одессой ПВО сбила крылатую ракету российских оккупантов

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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22 марта, 17:15
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Враг продолжает атаковать украинские города
ПВО уничтожила вражескую ракету над Одессой. Фото: коллаж "Сегодня"
ПВО уничтожила вражескую ракету над Одессой. Фото: коллаж "Сегодня"

Над Одессой противовоздушная оборона сбила вражескую крылатую ракету. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале во вторник, 22 марта.

"Над Одессой ПВО сбила вражескую крылатую ракету. Одесса – город-герой!" – написал нардеп.

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Напомним, что 18 марта около 15 часов над Одесской областью также была сбита крылатая ракета оккупантов.

"Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сбита вражеская крылатая ракета морского базирования", – сообщило тогда воздушное командование "Юг".

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Ранее стало известно о новой удачной работе сил противовоздушной обороны Киева. 22 марта над столичным районом Оболонь была сбита вероятно ракета с советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точка У".

Также сайт "Сегодня" информировал, что официальные лица США подтвердили, что российские оккупанты использовали против Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это стало первым известным применением подобных ракет в боевых действиях.

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