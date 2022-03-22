На Луганщині окупанти зруйнували 15 будинків за добу – є жертви (фото)

За добу у Луганській області російські окупанти зруйнували 15 будинків. Внаслідок цього є загиблий, шість поранених та 33 врятованих. Майже всі обстріли росіяни зосередили на Рубіжному, Лисичанську та Сєвєродонецьку.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, ворог обстріляв, зокрема з артилерії, 15 будинків – 12 багатоквартирних та 3 приватних, одне з підприємств у Лисичанську, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.
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Рятувальники виїжджали на гасіння 15 пожеж, ними врятовані та евакуйовані 33 особи, 7 з яких – діти.
За попередніми даними, унаслідок обстрілів російською армією, у Сєвєродонецьку є один загиблий та шестеро постраждалих. Інформація уточнюється.
На Луганщині обстріляли житлові будинки. Фото: Сергій Гайдай
На Луганщині окупанти зруйнували практично всю інфраструктуру
Після обстрілу російськими військами Луганської області цілі квартали непридатні для життя, люди залишилися без будинків і залишають регіон. Про це у Telegram-каналі написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Сім'ї залишилися без будинків. Луганщина залишилася без людей. Дехто – вдруге переселенці. Росіянам не поясниш, що означає залишити будинок двічі…двічі зруйновані життя", – прокоментував Гайдай ситуацію в регіоні.
За його словами, внаслідок обстрілу загинули 66 мирних жителів, і це лише офіційна інформація, але не відомо, скільки досі лежать у місцях стрілянини.