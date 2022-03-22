На Луганщині окупанти зруйнували 15 будинків за добу – є жертви (фото)

Співробітники ДСНС України врятували та евакуювали 33 особи, 7 з яких – діти. Також у регіоні пошкоджено господарчі споруди, гаражі та об’єкти інфраструктури

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в області. Фото: колаж "Сьогодні"

За добу у Луганській області російські окупанти зруйнували 15 будинків. Внаслідок цього є загиблий, шість поранених та 33 врятованих. Майже всі обстріли росіяни зосередили на Рубіжному, Лисичанську та Сєвєродонецьку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, ворог обстріляв, зокрема з артилерії, 15 будинків – 12 багатоквартирних та 3 приватних, одне з підприємств у Лисичанську, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Рятувальники виїжджали на гасіння 15 пожеж, ними врятовані та евакуйовані 33 особи, 7 з яких – діти.

За попередніми даними, унаслідок обстрілів російською армією, у Сєвєродонецьку є один загиблий та шестеро постраждалих. Інформація уточнюється.

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На Луганщині обстріляли житлові будинки. Фото: Сергій Гайдай

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На Луганщині окупанти зруйнували практично всю інфраструктуру

Після обстрілу російськими військами Луганської області цілі квартали непридатні для життя, люди залишилися без будинків і залишають регіон. Про це у Telegram-каналі написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Сім'ї залишилися без будинків. Луганщина залишилася без людей. Дехто – вдруге переселенці. Росіянам не поясниш, що означає залишити будинок двічі…двічі зруйновані життя", – прокоментував Гайдай ситуацію в регіоні.

За його словами, внаслідок обстрілу загинули 66 мирних жителів, і це лише офіційна інформація, але не відомо, скільки досі лежать у місцях стрілянини.