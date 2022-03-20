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Загинули під завалами. За добу військові РФ убили трьох дітей

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20 березня, 09:48
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Російські окупанти продовжують стріляти в мирних жителів та вбивати українських жінок і дітей – за день жертвами військ РФ стали троє малюків
Через обстріл окупантів гинуть діти
Через обстріл окупантів гинуть діти / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні загинуло 115 дітей, ще понад 140 поранено. За вчорашню добу, 19 березня, з-під завалів зруйнованого окупантами будинку дістали тіла двох малюків, одна дитина загинула під час обстрілу.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Двоє дітей загинули у Рубіжному Луганської області. Окупанти зруйнували житловий будинок українців, під завалами опинилася родина. Малюкам робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятувати, але безрезультатно.

Також під завалами знайшли ще одну дитину з матір'ю. На жаль, медики констатували смерть жінки. Дитину вдалося врятувати, зараз вона у задовільному стані.

Цього ж дня внаслідок обстрілу житлових будинків Харкова, загинули чоловік та 9-річний хлопчик.

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"Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю" , – додали у Генпрокуратурі.

Найбільше постраждалих дітей у таких областях:

  • Київській – 58,
  • Харківській – 36,
  • Донецькій -29,
  • Чернігівській – 30,
  • Миколаївській – 22,
  • Житомирській – 15,
  • Сумській – 14,
  • Херсонській – 14.

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Він додав, що це діти, які не мають батьків з різних причин, і більшість з них потребують постійної допомоги лікарів.

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