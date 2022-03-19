Військові РФ убили понад 110 дітей та зруйнували майже 70 шкіл

Війська РФ постійно обстрілюють мирних жителів, серед жертв – десятки дітей. В Офісі генпрокурора розповіли, де найбільше потерпілих

Через війну загинуло понад 110 дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні під час обстрілів загинуло 112 дітей, ще понад 140 – поранені. Також через регулярні бомбардування окупантами пошкоджено 489 навчальних закладів, 69 з них зруйновано вщент.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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У яких областях найбільше потерпілих:

у Київській – 57,

Харківській – 36,

Донецькій -28,

Чернігівській – 30,

Миколаївській – 21,

Житомирській – 15,

Сумській – 14,

Херсонській – 14.

В Офісі генпрокурора додали, що найбільше пошкоджених шкіл та дитсадків у Донецькій облісті – 138, у Харківській – 77, Київській – 41, Миколаївській – 39, Сумській – 33, Херсонській – 21. У столиці – 43.

16 березня військові РФ незаконно захопили будівлю у селі Колонщина Київської області, вбивши 16-річного підлітка. 18 березня на Миколаївщині загинув 16-річний хлопець внаслідок розриву міни. Цього ж дня з-під завалів чернігівського гуртожитку рятувальники дістали тіла 7-річних двійнят – хлопчика та дівчинку.

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У Львові вшанували пам'ять убитих українських дітей

На площі Ринок влаштували акцію вшанування безжально вбитих російським окупантом наших дітей. Учора кількість загиблих була ще 109 – саме стільки візочків поставили просто неба у Львові.

Мер Андрій Садовий закликав містян фотографувати акцію та розповідати за допомогою соціальних мереж усьому світові про воєнні злочини РФ з хештегом #closethesky.