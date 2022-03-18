Окупанти вбили понад 100 українських дітей, ще 130 поранили

З початку війни Росії проти України через обстріл загинули 109 дітей, за 17 березня загинула одна дитина. Ще понад 130 отримали поранення. Найбільше постраждалих на Київщині та Харківщині.
Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України.
Де постраждали діти:
- Київська область – 55 постраждалих,
- Харківська – 34,
- Донецька – 26,
- Чернігівська – 29,
- Миколаївська – 20,
- Житомирська – 15,
- Сумська – 14,
- Херсонська – 14.
Крім того, внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 439 навчальних закладів, 63 з них повністю зруйновано. Найбільше пошкоджено у Донецькій – 126, Харківській – 77, Миколаївській – 39, Сумській – 32, Київській – 41, Херсонській областях – 21 та у Києві – 35.
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В Офісі генпрокурора додали, що 17 березня окупанти обстріляли смт Золочів Харківської області, постраждала родина. Мати загинула на місці, прикриваючи собою свою 4-річну дочку. Батько та дитина отримали поранення.
Скільки малюків з'явилися на світ
Департамент охорони здоров'я міста Києва повідомив, що за 20 днів війни з російськими окупантами у столиці народилося 725 дітей: 388 хлопчиків та 337 дівчаток. Серед новонароджених 12 двійнят.