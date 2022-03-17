Через війну в Україні загинуло більше сотні дітей: дані від Офісу генпрокурора

Окупанти нехтують всіма нормами міжнародного гуманітарного права

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 108 дітей загинуло через збройну агресію росії, ще понад 120 поранено. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Найбільше постраждало дітей у Київській області — 52, Харківській — 34, Донецькій — 25,Чернігівській — 24, Миколаївський — 20, Житомирській — 15, Сумській — 14, Херсонській — 10.

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Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 411 закладів освіти, 63 з них зруйновано повністю.

Найбільше пошкоджено у Донецькій області — 119, Харківській — 77, Миколаївській — 30, Сумській — 28,Київській — 35, Херсонській — 21 та м. Києві — 24.

Також обстріляно понад 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, серед них центри для дітей-інвалідів.

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"Збройні сили РФ продовжують завдавати ракетних ударів по мирних мешканцях, у тому числі дітях, цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права", — говориться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначають, що ці дані не є остаточними через відсутність можливості оглянути об'єкти в місцях, де ведуться активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях.

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