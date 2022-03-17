Из-за войны в Украине погибло более сотни детей: данные от Офиса генпрокурора

Оккупанты пренебрегают всеми нормами международного гуманитарного права

Более 200 детей погибли или пострадали из-за действий рф / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 108 детей погибли из-за вооруженной агрессии россии, еще более 120 ранены. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской области – 52, Харьковской – 34, Донецкой – 25, Черниговской – 24, Николаевской – 20, Житомирской – 15, Сумской – 14, Херсонской – 10.

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В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью.

Больше всего повреждено в Донецкой области – 119, Харьковской – 77, Николаевской – 30, Сумской – 28, Киевской – 35, Херсонской – 21 и г. Киеве – 24.

Также обстреляно более 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.

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"Вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетные удары по мирным жителям, в том числе детям, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что эти данные не являются окончательными из-за отсутствия возможности осмотреть объекты в местах, где ведутся активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях.

Война в Украине 17 марта