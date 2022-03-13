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До 1000 трупів на день: Арестович розповів про реальні втрати ворога

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13 березня, 20:52
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Росія визнала загибель лише кількох десятків своїх солдатів
Перші трупи "російських визволителів" вже доставлені додому / Колаж "Сьогодні"
Перші трупи "російських визволителів" вже доставлені додому / Колаж "Сьогодні"

Україна нині не женеться за точною цифрою знищених російських солдатів на нашій території, які вторглися 24 лютого. Проте можна точно говорити, що на українській землі знайшли свою смерть 15 тисяч громадян Росії.

Про це розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Річ у тому, що зараз росіяни уникають ближніх боїв. Удари завдають з повітря. Вони гинуть, гинуть сотнями. Біля Маріуполя точно 250 убитих, понад 700 поранено. Втрати точно зростають, близько 500-1000 на день, але порахувати важко. 14-15 тисяч точно, але обережно варто говорити – понад 12 тисяч, ще 18 тисяч доведено до небоєздатності. З 65 тисяч, що беруть участь тут у боях, очевидно, вони втратили тут понад 30% складу", – розповів Арестович у прямому ефірі.

Радник зазначив, що наразі вже можна говорити, що ми йдемо до закінчення війни. Очікується, що більш ясною картина буде за два дні.

"Колапс може статися швидше, ніж ми думаємо. Росія має величезні втрати. Інший варіант, який їм удасться продавити у Маріуполі чи зоні ООС. Але ми не допустимо поразки там. Якщо ми утримаємося, то резерви РФ з різних країн, резервісти тощо – вони ці сили не кинуть, а триматимуть у запасі", – сказав Арестович.

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