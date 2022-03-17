Командири втікають, залишаючи солдатів без їжі та зброї: розмова окупанта з батьками

СБУ перехопила розмову російського окупанта з батьками. Він скаржиться, що їх покинуло керівництво.

Запис діалогу відомство опублікувало на своїй сторінці в Telegram.

"Нас взагалі кинуло наше керівництво, воно відступило... у нас тільки вода є... ми води набрали..." – каже окупант.