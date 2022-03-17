Командири втікають, залишаючи солдатів без їжі та зброї: розмова окупанта з батьками

СБУ перехопила розмову російського окупанта з батьками. Він скаржиться, що їх покинуло керівництво.
Запис діалогу відомство опублікувало на своїй сторінці в Telegram.
"Нас взагалі кинуло наше керівництво, воно відступило... у нас тільки вода є... ми води набрали..."– каже окупант.
Далі по темі
Далі він розповідає, що зараз точаться страшні бої, тричі намагалися вирватися з оточення, солдати воюють без їжі.
А насамкінець жаліється на відсутність медичної допомоги. За його словами, коли після бою крутилася голова, він отримав таку відповідь: "...Можеш навіть не підходити! Ти ходиш, так що йди бери автомат і знову йди в бій".
Ситуація в Україні 17 березня
- Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на українській землі знайшли свою смерть 15 тисяч військових Росії. Наразі окупанти уникають ближніх боїв, а удари завдають з повітря.
- Противник продовжує атакувати Україну. Ворог повною мірою не досягнув жодної стратегічної мети наступальної операції.
- Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грак") та винищувач Су-35 в небі над Київщиною.
- Ворог окупував приблизно 70% території Луганської області. Там вже починають підключати російське телебачення, щоб поширювати російську пропаганду та фейки.