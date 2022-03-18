Оккупанты убили более украинских 100 детей, еще 130 ранили

Войска РФ постоянно обстреливают мирных жителей, среди жертв – десятки детей. В Офисе Генпрокурора рассказали, где больше всего пострадавших

Во время войны пострадали десятки детей / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны России против Украины из-за обстрелов погибли 109 детей, за 17 марта погиб один ребенок. Еще более 130 получили ранения. Больше всего пострадавших в Киевской и Харьковской области.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

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Где пострадали дети:

Киевская область – 55 пострадавших,

Харьковская – 34,

Донецкая – 26,

Черниговская – 29,

Николаевская – 20,

Житомирская – 15,

Сумская – 14,

Херсонская – 14.

Кроме того, в результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 439 учебных заведений, 63 из них полностью разрушены. Больше всего повреждено в Донецкой – 126, Харьковской – 77, Николаевской – 39, Сумской – 32, Киевской – 41, Херсонской областях – 21 и в Киеве – 35.

В Офисе генпрокурора добавили, что 17 марта оккупанты обстреляли пгт Золочев Харьковской области, пострадала семья. Мать погибла на месте, прикрывая собой свою 4-летнюю дочь. Отец и ребенок получили ранения.

Сколько малышей появились на свет

Департамент здравоохранения города Киева сообщил, что за 20 дней войны с российскими оккупантами в столице родилось 725 детей: 388 мальчиков и 337 девочек. Среди новорожденных 12 двойняшек.