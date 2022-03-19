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Военные РФ убили более 110 детей и разрушили почти 70 школ

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19 марта, 09:45
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Войска РФ постоянно обстреливают мирных жителей, среди жертв – десятки детей. В Офисе генпрокурора рассказали, где больше всего пострадавших
Из-за войны погибли более 110 детей
Из-за войны погибли более 110 детей / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине во время обстрелов погибли 112 детей, еще более 140 – ранены. Также из-за регулярных бомбардировок оккупантами повреждены 489 учебных заведений, 69 из них разрушены полностью.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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В каких областях больше всего пострадавших:

  • в Киевской – 57,
  • Харьковской – 36,
  • Донецкой –28,
  • Черниговской – 30,
  • Николаевской – 21,
  • Житомирской – 15,
  • Сумской – 14,
  • Херсонской – 14.

В Офисе генпрокурора добавили, что больше всего поврежденных школ и детсадов в Донецкой области – 138, в Харьковской – 77, Киевской – 41, Николаевской – 39, Сумской – 33, Херсонской – 21. В столице – 43.

16 марта военные РФ незаконно захватили здание в селе Колонщина Киевской области, убив 16-летнего подростка. 18 марта в Николаевской области погиб 16-летний парень от разрыва мины. В этот же день из-под завалов черниговского общежития спасатели достали тела 7-летних двойняшек – мальчика и девочку.

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Во Львове почтили память убитых украинских детей

На площади Рынок устроили акцию памяти безжалостно убитых российским оккупантом наших детей. Вчера количество погибших было еще 109 – именно столько колясок выстроили под открытым небом во Львове.

Мер Андрей Садовой призвал горожан фотографировать акцию и рассказывать с помощью социальных сетей всему миру о военных преступлениях РФ с хештегом #closethesky.

Фото Львовского горсовета

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