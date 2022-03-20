На Луганщині окупанти зруйнували практично всю інфраструктуру

Російські військові розгромили будинки мирних жителів, багатьом нікуди повернутись, люди масово залишають регіон

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів про ситуацію у регіоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Після обстрілу російськими військами Луганської області цілі квартали непридатні для життя, люди залишилися без будинків і залишають регіон. Про це у Telegram-каналі написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Сім'ї залишилися без будинків. Луганщина залишилася без людей. Дехто – вдруге переселенці. Росіянам не поясниш, що означає залишити будинок двічі…двічі зруйновані життя", – прокоментував Гайдай ситуацію в регіоні.

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За його словами, внаслідок обстрілу загинули 66 мирних жителів, і це лише офіційна інформація, але не відомо, скільки досі лежать у місцях стрілянини.

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