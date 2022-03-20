В Луганской области оккупанты разрушили практически всю инфраструктуру

Российские военные разгромили дома мирных жителей, многим некуда вернуться, люди массово покидают регион

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе / Фото: Коллаж: Сегодня

После обстрела российскими войсками Луганской области, целые кварталы непригодны для жизни, люди остались без домов и покидают регион. Об этом в Telegram-канале написал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Семьи остались без домов. Луганщина осталась без людей. Кое-кто – второй раз переселенцы. Россиянам не объяснишь, что значит покинуть дом дважды…дважды разрушенные жизни", – прокомментировал Гайдай ситуацию в регионе.

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По его словам, в результате обстрелов погибли 66 мирных жителей, и это только официальная информация, но не известно, сколько до сих пор лежат в местах стрельбы.

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