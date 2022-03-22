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Под Мариуполем оккупанты захватили эвакуационную колонну: есть пленные

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22 марта, 22:59
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Российские военные взяли в заложники офицеров ГСЧС и водителей. Однако сейчас ведутся переговоры с захватчиками
Оккупанты захватили колонну на российском блокпосте на въезде в Мангуш / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты захватили колонну на российском блокпосте на въезде в Мангуш / Коллаж "Сегодня"

Из Бердянска эвакуировали 1 100 мариупольцев сегодня, 22 марта. Сейчас люди находятся в безопасности в Запорожье. Также благодаря гуманитарному коридорувыехали 5 926 человек на собственном транспорте. Однако из поселка Никольское и села Мелекино оккупанты не выпустили эвакуационные автобусы и взяли в плен спасателей и водителей.

Об этом сообщает вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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"Оккупационные войска сегодня нарушили договоренности и не пустили автобусы для эвакуации мариупольцев из поселка Никольское и села Мелекино. 11 автобусов и 2 машины государственной службы чрезвычайных ситуаций были захвачены на российском блокпосте на въезде в Мангуш и отведены в неизвестном направлении", – утверждает Ирина Верещук.

Также оккупанты взяли в заложники 4 офицеров ГСЧС и 11 водителей. Сейчас ведутся переговоры, чтобы освободить пленных.

Гуманитарная помощь в Бердянске

В город заехали 24 автобуса, которые завтра, 23 марта, в 09:00 будут вывозить людей. Вместе с автобусами завезли в Бердянск также 2 грузовика гуманитарной помощи и 2 муковозы.

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В город планируют отправить дополнительные автобусы и бензовозы с горючим для дозаправки автомобилей.

Исчезли пять водителей и врач из колонны с гуманитарной помощью

Российские оккупанты в Харьковской области захватили в плен гуманитарную колонну, которая двигалась по направлению к Волчанску в Харьковской области.

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По словам Ирины Верещук, исчезла связь с пятью водителями и одним врачом:

  • Кашкаров Артем – водитель скорой;
  • Бурда Артем – врач;
  • Гончаренко Владислав – водитель;
  • Позинь Павел – водитель;
  • Корнейко Павел – водитель;
  • Маслов Александр – водитель.

"Мы ведем переговоры о возвращении наших людей", – добавила Верещук.

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