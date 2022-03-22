ВСУ ведут оборонительную операцию и кое-где контратакуют – Арестович

Советник ОП призвал не становиться варварами

Арестович рассказал, как ВСУ ведут борьбу с оккупантами / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение суток существенных изменений в состоянии и характере действий противника не выявлено. ВСУ ведут оборонительную операцию и кое-где атакуют. К утру потери личного состава врага составляют примерно 15 300 человек.

Об это заявил во время традиционного своего обращения советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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"Продолжаются 27-е сутки активной фазы украинско-российской войны. В течение суток существенных изменений в состоянии и характере действий противника не выявлено. ВСУ ведут оборонительную операцию и кое-где контратакуют, нанося им разрушительные удары ракетными войсками, артиллерией, авиацией и наземными силами. Хочу обратиться к вам с призывом. Не нужно дегуманизировать врага. Призывы к издевательствам над пленными, ударам по гражданскому населению РФ и поддерживающим ее странам, в частности Беларуси, недопустимы. Мы остаемся европейской армией и европейской страной. Мы с вами не варвары. Мы – цивилизация, которая ведет борьбу с варварами", – рассказал Арестович.

Также он рассказал, что потерял враг по состоянию на утро 22 марта:

танков – 509 единиц;

БМП – 1556 единиц;

артиллерийских систем – 252 единицы;

реактивных систем залпового огня – 80 единиц;

средств ПВО – 45 единиц;

самолетов – 99;

вертолетов — 123;

автомобильной техники – более 1000 единиц;

кораблей-катеров – 3;

цистерн с горюче-смазочными материалами — более 70;

беспилотников – 35;

специальной техники – 15 единиц.

Обстановка

22 марта над столичным районом Оболонь была сбита вероятно ракета советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точка У". А в Винницкой области удалось сбить российскую крылатую ракету "Искандер".

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Непокоренные жители Херсона продолжают выходить на мирные митинги протеста против оккупации своего родного города. Рашисты применили против людей слезоточивый газ.

В Горловке и Енакиево оккупанты продолжают принудительную мобилизацию местного населения, которое тут же отправляется в районы боевых действий.