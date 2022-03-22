ВСУ ведут оборонительную операцию и кое-где контратакуют – Арестович

В течение суток существенных изменений в состоянии и характере действий противника не выявлено. ВСУ ведут оборонительную операцию и кое-где атакуют. К утру потери личного состава врага составляют примерно 15 300 человек.
Об это заявил во время традиционного своего обращения советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Заявление
"Продолжаются 27-е сутки активной фазы украинско-российской войны. В течение суток существенных изменений в состоянии и характере действий противника не выявлено. ВСУ ведут оборонительную операцию и кое-где контратакуют, нанося им разрушительные удары ракетными войсками, артиллерией, авиацией и наземными силами. Хочу обратиться к вам с призывом. Не нужно дегуманизировать врага. Призывы к издевательствам над пленными, ударам по гражданскому населению РФ и поддерживающим ее странам, в частности Беларуси, недопустимы. Мы остаемся европейской армией и европейской страной. Мы с вами не варвары. Мы – цивилизация, которая ведет борьбу с варварами", – рассказал Арестович.
Далее по теме
Также он рассказал, что потерял враг по состоянию на утро 22 марта:
- танков – 509 единиц;
- БМП – 1556 единиц;
- артиллерийских систем – 252 единицы;
- реактивных систем залпового огня – 80 единиц;
- средств ПВО – 45 единиц;
- самолетов – 99;
- вертолетов — 123;
- автомобильной техники – более 1000 единиц;
- кораблей-катеров – 3;
- цистерн с горюче-смазочными материалами — более 70;
- беспилотников – 35;
- специальной техники – 15 единиц.
Обстановка
22 марта над столичным районом Оболонь была сбита вероятно ракета советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точка У". А в Винницкой области удалось сбить российскую крылатую ракету "Искандер".
Непокоренные жители Херсона продолжают выходить на мирные митинги протеста против оккупации своего родного города. Рашисты применили против людей слезоточивый газ.
В Горловке и Енакиево оккупанты продолжают принудительную мобилизацию местного населения, которое тут же отправляется в районы боевых действий.