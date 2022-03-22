Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

ВСУ ведут оборонительную операцию и кое-где контратакуют – Арестович

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 марта, 16:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Советник ОП призвал не становиться варварами
Арестович рассказал, как ВСУ ведут борьбу с оккупантами / Коллаж "Сегодня"
Арестович рассказал, как ВСУ ведут борьбу с оккупантами / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение суток существенных изменений в состоянии и характере действий противника не выявлено. ВСУ ведут оборонительную операцию и кое-где атакуют. К утру потери личного состава врага составляют примерно 15 300 человек.

Об это заявил во время традиционного своего обращения советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Реклама

Заявление

"Продолжаются 27-е сутки активной фазы украинско-российской войны. В течение суток существенных изменений в состоянии и характере действий противника не выявлено. ВСУ ведут оборонительную операцию и кое-где контратакуют, нанося им разрушительные удары ракетными войсками, артиллерией, авиацией и наземными силами. Хочу обратиться к вам с призывом. Не нужно дегуманизировать врага. Призывы к издевательствам над пленными, ударам по гражданскому населению РФ и поддерживающим ее странам, в частности Беларуси, недопустимы. Мы остаемся европейской армией и европейской страной. Мы с вами не варвары. Мы – цивилизация, которая ведет борьбу с варварами", рассказал Арестович.

Также он рассказал, что потерял враг по состоянию на утро 22 марта:

  • танков – 509 единиц;
  • БМП – 1556 единиц;
  • артиллерийских систем – 252 единицы;
  • реактивных систем залпового огня – 80 единиц;
  • средств ПВО – 45 единиц;
  • самолетов – 99;
  • вертолетов — 123;
  • автомобильной техники – более 1000 единиц;
  • кораблей-катеров – 3;
  • цистерн с горюче-смазочными материалами — более 70;
  • беспилотников – 35;
  • специальной техники – 15 единиц.

Обстановка

22 марта над столичным районом Оболонь была сбита вероятно ракета советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точка У". А в Винницкой области удалось сбить российскую крылатую ракету "Искандер".

Реклама

Непокоренные жители Херсона продолжают выходить на мирные митинги протеста против оккупации своего родного города. Рашисты применили против людей слезоточивый газ.

В Горловке и Енакиево оккупанты продолжают принудительную мобилизацию местного населения, которое тут же отправляется в районы боевых действий.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Бежали под обстрелами. Воспитатель, спасшая 30 детей в Чернигове, рассказала "Сегодня" подробности Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Гуманитарные коридоры в Луганской области – где пройдет эвакуация 19 марта Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Боевые действия
Подробнее
Все подробности
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Технологии
За рубежом
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Сотрудники ГСЧС по всей стране мужественно спасают украинцев. Президент Зеленский наградил орденом «За мужество» спасателей службы гражданской защиты: старшего прапорщика Юрия Бородая, капитана Алексея Романенко, полковника Тараса Гордиенко, полковника Виктора Дарагана, майора Ивана Марица: “Вы делаете то же, что и наши военные – защищаете страну на своем месте”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять