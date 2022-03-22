Оккупанты проводят принудительную мобилизацию в Горловке и Енакиево – новые данные Генштаба

Российские военные хотят усилить подразделения, понесшие огромные потери

Оккупантов нужно сдерживать/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины, используя оперативно-тактическую авиацию, высокоточное ракетное оружие и боеприпасы неизбирательного действия.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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Какая ситуация

"Противник пытается формировать и перемещать резервы к границам Украины. По имеющейся информации, в пункте постоянной дислокации 200-й отдельной мотострелковой бригады северного флота (населенный пункт Печенга) формируется сводное подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей", – отмечает Генштаб.

Также сообщается, что из-за неудовлетворительного уровня комплектования личным составом боевиков 1-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты продолжают принудительную мобилизацию местного населения в городах Горловка, Енакиево и близлежащих населенных пунктах:

"После прохождения быстрого курса подготовки оккупанты планируют усилить указанным личным составом подразделения, понесшие большие потери вблизи Авдеевки и Изюма".

/ Фото: Getty Images

В то же время в Полесском направлении активных наступательных действий противника не зафиксировано – там осуществляется перегруппировка, закрепление на захваченных рубежах и логистическое обеспечение войск. На Северском направлении отдельные подразделения Центрального военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий.

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"В направлении на Чернигов враг активных наступательных действий не ведет, продолжает артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных сил Украины и Чернигова. Изменения в составе сил и характере действий группировки оккупационных войск не отмечены", – указали в Генштабе.

Кроме этого, в направлении на Бровары российские оккупанты продолжают перегруппировку с целью возобновления наступательных действий – продолжается логистическое обеспечение подразделений и оборудование занятых позиций.

"На Слобожанском направлении подразделения Западного военного округа активных наступательных действий не проводили. В направлениях на Харьков и Изюм враг пытается провести мероприятия по восстановлению потерявших боеспособность подразделений за счет отдельных подразделений балтийского и северного флотов. Продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Харькова", – указали в Генштабе.

Отдельно в штабе рассказали о Донецком направлении. Так, основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Угледар и Мариуполь. В то же время в направлении Донецк – Марьинка враг предпринял попытку наступления – в результате успеха не имел.

Также оккупанты пытаются вести артиллерийские обстрелы и штурмовые действия в городе Мариуполь.

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По данным Генштаба, на Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не фиксируется:

"В Херсонской области в районах населенных пунктов Каланчак, Раденск, Бриловка и Тарасовка подразделениями "росгвардии" проводились фильтрационные мероприятия по поиску мест хранения стрелкового оружия. На Южнобужском направлении противник определенной группировкой предпринял попытку провести штурмовые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха не имел. В районе населенного пункта Березнеговатое осуществил разведку боем, понес потери и отошел".

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу отстранил от исполнения обязанностей командующего 6-й общевойсковой армией, генерал-лейтенанта Владислава Ершова, обвинив его в огромных потерях личного состава.

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