Оккупанты взорвали ракетой свою же технику – Арестович о новом инциденте в Чернобаевке

Уничтожены российские РСЗО "Смерч"

В Чернобаевке российские захватчики снова понесли потери. Фото: коллаж "Сегодня"

В ставшем уже легендарным из-за регулярных поражений российских оккупантов аэропорту в Чернобаевке в Херсонской области враг снова понес потери. Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в Facebook.

По его словам, в ночь на 22 марта российские войска из района аэродрома начали обстреливать Николаев системами залпового огня "Смерч".

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"В ответ мы им малость насыпали. В целом попугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект "Смерча" и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки", – рассказал Арестович.

Он также добавил, что днем, 22 марта, российские военные произвели пуск ракеты ПВО.

"Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар. Короче, Чернобаевка 7,5", – написал Арестович.

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