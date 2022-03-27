"Хто там захопив 93% Луганщини?": Гайдай викрив брехню окупантів

Керівник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що Сєвєродонецьк залишається українським містом, і боротьба з російськими окупантами на Донбасі триває.
"Нібито закінчується черговий місяць, йде війна досі, але місто українське, і ми тут всі разом. Будемо воювати, будемо боротись за нашу Батьківщину. Разом до перемоги", – зазначив Гайдай у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook.
Звертаючись до окупантів, очільник ОДА заявив:
"Хто там захопив 93% Луганщини, брехливі орки? Привіт з українського Сєвєродонецька!"
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Ситуація у Луганській області
- 26 березня окупанти випустили по житлових кварталах Лисичанська ракету з радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка-У".
- 23 березня у Рубіжному російські окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку, загинули троє людей.
- Крім того, військові РФ обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську, який належить російській компанії "Роснефть". У результаті на заводі виникла пожежа.
- Гайдай повідомив, що після обстрілу російськими військами Луганської області цілі квартали непридатні для життя, люди залишилися без будинків та покидають регіон.
- У Сєвєродонецьку та Рубіжному Луганської області росіяни зруйнували понад 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 18 березня вони стріляли у мирних жителів з артилерії та системи залпового вогню, загинули двоє людей, четверо отримали поранення.
- 15 березня у Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з порушенням зору "Кришталик", міську лікарню та три школи. Загинуло четверо людей.