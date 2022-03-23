У Лисичанську окупанти обстріляли нафтопереробний завод "Роснефти"

Лисичанський НПЗ належить російській компанії "Роснефть" через кіпрського посередника Rosneft SH Investments Limited

Лисичанський НПЗ обстріляли російські окупанти. Фото: колаж "Сьогодні"

Окупанти РФ із літака обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську Луганської області, який належить російській компанії "Роснефть". Внаслідок цього на заводі сталася пожежа.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Реклама

Деталі

Російські окупанти обстріляли Лисичанський НПЗ і там сталася пожежа, яку гасять рятувальники. Як відомо, Лисичанський НПЗ належить російській компанії "Роснефть" через кіпрського посередника Rosneft SH Investments Limited. Підприємство не працює з 2012 року.

За словами Гайдая, ситуація стабільно важка. Армія РФ зосередила обстріли на Рубіжному, Сєвєродонецьку та Попасній з метою прориву між Кремінною та Рубіжним.

На Луганщині окупанти зруйнували 15 будинків за добу – є жертви

За добу у Луганській області російські окупанти зруйнували 15 будинків. Внаслідок цього є загиблий, шість поранених та 33 врятованих. Майже всі обстріли росіяни зосередили на Рубіжному, Лисичанську та Сєвєродонецьку. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Реклама

За його словами, ворог обстріляв, зокрема з артилерії, 15 будинків – 12 багатоквартирних та 3 приватних, одне з підприємств у Лисичанську, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.