Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

У Лисичанську окупанти обстріляли нафтопереробний завод "Роснефти"

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 03:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лисичанський НПЗ належить російській компанії "Роснефть" через кіпрського посередника Rosneft SH Investments Limited
Лисичанський НПЗ обстріляли російські окупанти. Фото: колаж "Сьогодні"
Лисичанський НПЗ обстріляли російські окупанти. Фото: колаж "Сьогодні"

Окупанти РФ із літака обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську Луганської області, який належить російській компанії "Роснефть". Внаслідок цього на заводі сталася пожежа.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Реклама

Деталі

Російські окупанти обстріляли Лисичанський НПЗ і там сталася пожежа, яку гасять рятувальники. Як відомо, Лисичанський НПЗ належить російській компанії "Роснефть" через кіпрського посередника Rosneft SH Investments Limited. Підприємство не працює з 2012 року.

За словами Гайдая, ситуація стабільно важка. Армія РФ зосередила обстріли на Рубіжному, Сєвєродонецьку та Попасній з метою прориву між Кремінною та Рубіжним.

На Луганщині окупанти зруйнували 15 будинків за добу – є жертви

За добу у Луганській області російські окупанти зруйнували 15 будинків. Внаслідок цього є загиблий, шість поранених та 33 врятованих. Майже всі обстріли росіяни зосередили на Рубіжному, Лисичанську та Сєвєродонецьку. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Реклама

За його словами, ворог обстріляв, зокрема з артилерії, 15 будинків – 12 багатоквартирних та 3 приватних, одне з підприємств у Лисичанську, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Рятувальники виїжджали на гасіння 15 пожеж, ними врятовані та евакуйовані 33 особи, 7 з яких – діти.

За попередніми даними, унаслідок обстрілів російською армією, у Сєвєродонецьку є один загиблий та шестеро постраждалих. Інформація уточнюється.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Бігли під обстрілами. Вихователька, яка врятувала 30 дітей у Чернігові, розповіла "Сьогодні" подробиці Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Гуманітарні коридори у Луганській області – де пройде евакуація 19 березня Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
27 доба вторгнення
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15300
2
Літаки Літаки
99
3
Гелікоптери Гелікоптери
123
4
Танки Танки
509
5
ББМ ББМ
1556
6
Артилерія Артилерія
252
7
Засоби ППО Засоби ППО
45
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
35
11
Катери Катери
3
12
Транспорт Транспорт
1000
Докладніше
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Майор Чобан Степан – військовий льотчик-винищувач 1-го класу. На Су-27 піднявся у небо над Кропивницьким і вступив у повітряний бій з російськими загарбниками, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Це дозволило піднятись у повітря решті українських літаків, вивести їх з-під удару та перебазувати на резервний аеродром. Ворог атакував літак майора ракетою - Чобан загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Майор Михальчук Ігор – командир підрозділу танкового батальйону. У бою з переважаючими силами противника виявив військову кмітливість і хоробрість, знищивши численні бронемашини ворога. За особисту мужність нагороджений званням Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти