В Лисичанске оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод "Роснефти"

Лисичанский НПЗ принадлежит российской компании "Роснефть" через кипрского посредника Rosneft SH Investments Limited

Лисичанский НПЗ обстреляли российские оккупанты. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупанты РФ из самолета обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске Луганской области, который принадлежит российской компании "Роснефть". В результате на заводе образовался пожар.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Российские оккупанты обстреляли Лисичанский НПЗ и там случился пожар, который тушат спасатели. Как известно, Лисичанский НПЗ принадлежит российской компании "Роснефть" через кипрского посредника Rosneft SH Investments Limited. Предприятие не работает с 2012 года.

По словам Гайдая, ситуация стабильно тяжелая. Армия РФ сосредоточила обстрелы на Рубежном, Северодонецке и Попасной с целью прорыва между Кременной и Рубежным.

В Луганской области оккупанты разрушили 15 домов за сутки – есть жертвы

За сутки в Луганской области российские оккупанты разрушили 15 домов. В результате этого есть погибший, шесть раненых и 33 спасенных. Почти все обстрелы россияне сосредоточили на Рубежном, Лисичанске и Северодонецке. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, враг обстрелял, в частности из артиллерии, 15 домов – 12 многоквартирных и 3 частных, одно из предприятий в Лисичанске, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.