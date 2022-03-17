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Місто у вогні. Окупанти влаштували пекло в Рубіжному – Гайдай

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17 березня, 09:10
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Російські війська всю ніч гатили по Рубіжному, горіли будинки місцевих жителів – у місті проводять евакуацію, але окупанти заважають людям врятуватися
Окупанти продовжують палити по Рубіжному
Окупанти продовжують палити по Рубіжному / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вночі проти 17 березня влаштували в Рубіжному Луганській області пекло, обстріли тривали всю ніч. Внаслідок цього пошкоджено не менш ніж 27 будинків, у деяких районах палали цілі вулиці.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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Щонайменше п'ять пожеж у Попасній, одна – у Сєверодонецьку. Дані про потерпілих та загиблих наразі уточнюють.

"У містян та селян гинуть рідні, горять домівки. Втім, російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати. Днями ми бачили, як було відкрито вогонь по автобусах з біженцями в Рубіжному, вчора – у напрямку з Маріуполя. Ледве вдалося вивезти жінок та дітей з Попасної", – сказав Гайдай.

Він уточнив, що окупанти не дають людям можливості залишатися вдома, бо де жити вже нема. Зараз влада намагається евакуювати якомога більшу кількість мешканців області.

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Ситуація в Луганській області

  • Ворог окупував приблизно 70% території Луганської області. Там уже починають вмикати російське телебачення, щоб поширювати російську пропаганду та фейки.
  • Раніше у Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з порушенням зору "Кришталик", міську лікарню та три школи. Загинуло четверо людей.
  • Військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери працюють на межі людських сил 24/7, рятуючи людей. В усіх населених пунктах області організовано доставлення технічної води та гуманітарної допомоги.
  • У Луганській області є населені пункти, де немає світла, води та газу. Більшу частину регіону відрізано від мобільного зв'язку. "Маємо констатувати факт, що вся інфраструктура зруйнована настільки критично, що вона вже не підлягає ремонту. Вже нічого ремонтувати", – сказав Гайдай.

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