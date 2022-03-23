Окупанти вдарили по житлових будинках у Рубіжному, загинули діти

В Рубіжному Луганської області російські окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку, загинули три особи, зокрема двоє дітей.
Про це 23 березня повідомив у Facebook голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Трагедія сталася увечері, коли армія РФ посилила обстріли. Близько 20:00 ворог вдарив по багатоповерхівці в Рубіжному. Снаряд розірвався на п’ятому поверсі. Рятувальниками були знайдені троє загиблих, двоє з них діти. Ворог не зупиняється і продовжує уперто цілити по мирних жителях. Сьогодні вкотре світ дізнається, що так званий "руський мир" – це смерть маленьких діточок", – пише Гайдай.
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Він також наголосив, що триває поступове знищення інфраструктурних об’єктів Луганщини:
"При цьому останніми днями росіяни б’ють по наших підприємствах прицільно, майже безпомилково. Тому будьте дуже уважними: якщо зустрічаєте на вулиці людину, схожу на навідника чи коригувальника, – повідомляйте в поліцію або військовим. Ваша сміливість врятує життя багатьох".
Як повідомляє Telegram-канал "Україна 24", Росія вбила вже 121 дитину в Україні. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей.
Кричущі воєнні злочини Росії проти дітей
Колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба навів у Facebook приклади кричущих воєнних злочинів Росії проти дітей:
- у Маріуполі путінські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми – всього постраждало щонайменше 10 дітей, деякі з них у дуже тяжкому стані.
- на Харківщині військові РФ танком розстріляли автівку з сім'єю – дівчинка 9 років та її батьки загинули, хлопець 17 років отримав сильні поранення. Сім'я намагалася евакуюватися, почепивши білий прапор на своє авто;
- на Харківщині окупанти розбомбили ракетами дальньої дії школу, дитячий садок і приватні будинки;
- у Сєвєродонецьку окупанти обстріляли дитячу лікарню, в результаті чого сталася велика пожежа.