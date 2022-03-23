Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Окупанти вдарили по житлових будинках у Рубіжному, загинули діти

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 09:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ворог не зупиняється і продовжує цілити по мирних жителях
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Рубіжному Луганської області російські окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку, загинули три особи, зокрема двоє дітей.

Про це 23 березня повідомив у Facebook голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Реклама

"Трагедія сталася увечері, коли армія РФ посилила обстріли. Близько 20:00 ворог вдарив по багатоповерхівці в Рубіжному. Снаряд розірвався на п’ятому поверсі. Рятувальниками були знайдені троє загиблих, двоє з них діти. Ворог не зупиняється і продовжує уперто цілити по мирних жителях. Сьогодні вкотре світ дізнається, що так званий "руський мир" – це смерть маленьких діточок", – пише Гайдай.

Він також наголосив, що триває поступове знищення інфраструктурних об’єктів Луганщини:

"При цьому останніми днями росіяни б’ють по наших підприємствах прицільно, майже безпомилково. Тому будьте дуже уважними: якщо зустрічаєте на вулиці людину, схожу на навідника чи коригувальника, – повідомляйте в поліцію або військовим. Ваша сміливість врятує життя багатьох".

Як повідомляє Telegram-канал "Україна 24", Росія вбила вже 121 дитину в Україні. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей.

Реклама

Кричущі воєнні злочини Росії проти дітей

Колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба навів у Facebook приклади кричущих воєнних злочинів Росії проти дітей:

  • у Маріуполі путінські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми – всього постраждало щонайменше 10 дітей, деякі з них у дуже тяжкому стані.
  • на Харківщині військові РФ танком розстріляли автівку з сім'єю – дівчинка 9 років та її батьки загинули, хлопець 17 років отримав сильні поранення. Сім'я намагалася евакуюватися, почепивши білий прапор на своє авто;
  • на Харківщині окупанти розбомбили ракетами дальньої дії школу, дитячий садок і приватні будинки;
  • у Сєвєродонецьку окупанти обстріляли дитячу лікарню, в результаті чого сталася велика пожежа.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Бігли під обстрілами. Вихователька, яка врятувала 30 дітей у Чернігові, розповіла "Сьогодні" подробиці Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Слон на заспокійливому, пелікани від страху розчавили яйця: як виживає Київський зоопарк під час війни Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Гуманітарні коридори у Луганській області – де пройде евакуація 19 березня Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
27 доба вторгнення
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15300
2
Літаки Літаки
99
3
Гелікоптери Гелікоптери
123
4
Танки Танки
509
5
ББМ ББМ
1556
6
Артилерія Артилерія
252
7
Засоби ППО Засоби ППО
45
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
35
11
Катери Катери
3
12
Транспорт Транспорт
1000
Докладніше
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Майор Чобан Степан – військовий льотчик-винищувач 1-го класу. На Су-27 піднявся у небо над Кропивницьким і вступив у повітряний бій з російськими загарбниками, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Це дозволило піднятись у повітря решті українських літаків, вивести їх з-під удару та перебазувати на резервний аеродром. Ворог атакував літак майора ракетою - Чобан загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Майор Михальчук Ігор – командир підрозділу танкового батальйону. У бою з переважаючими силами противника виявив військову кмітливість і хоробрість, знищивши численні бронемашини ворога. За особисту мужність нагороджений званням Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти