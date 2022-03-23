Окупанти знищили міст, який сполучав Чернігів із Києвом

Мостом до міста возили гуманітарку

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігові російські військові розбомбили міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.

Через міст до Чернігова доставлялася гуманітарна допомога, а також проводилася евакуація мирних жителів.

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У Чернігові через обстріл люди сидять без світла, води та тепла

Чернігів 22 березня повністю залишився без електропостачання та води внаслідок обстрілу російськими окупантами міста. Про це повідомив голова обласної адміністрації В’ячеслав Чаус.

Через ураження об'єктів критичної інфраструктури та активних бойових дій у Чернігові відсутнє електро-, тепло та водопостачання, газопостачання здійснюється частково. Відновлювальні роботи проводяться наскільки можна.