Оккупанты уничтожили мост, соединявший Чернигов с Киевом

По мосту в город возили гуманитарку

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернигове российские военные разбомбили мост через Десну, который соединял город с Киевом.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Сегодня".

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По мосту в Чернигов доставлялась гуманитарная помощь, а также проводилась эвакуация мирных жителей.

В Чернигове из-за обстрелов люди сидят без света, воды и тепла

Чернигов 22 марта полностью остался без электроснабжения и воды в результате обстрела российскими оккупантами города. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

Из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий в Чернигове отсутствует электро-, тепло и водоснабжение, газоснабжение осуществляется частично. Восстановительные работы производятся по возможности.