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Бежали под обстрелами. Воспитатель, спасшая 30 детей в Чернигове, рассказала "Сегодня" подробности

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Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня
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22 марта, 12:28
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Работница интерната прожила неделю в подвале с воспитанниками, после чего вывезла их на западную Украину – как ей это удалось
Из Чернигова женщина вывезла 30 детей
Из Чернигова женщина вывезла 30 детей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернигове, который постоянно обстреливают оккупанты, воспитатель интерната Наталья Песоцкая на протяжении нескольких недель спасала 30 детей от снарядов. Ей удалось вывезти детей из города и отправить в село в Карпатах. Сейчас они живут в местных санаториях.

"Сегодня" пообщались с воспитательницей и узнали, как ей это удалось.

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"24 февраля в 6.30 мне позвонил муж и сказал, что началась война, – рассказывает Наталья Песоцкая. – Муж сказал собрать мне детей, взять деньги и документы. Но в этот день была как раз моя смена. Я поехала на работу. На одной из остановок весь транспорт остановился, потому как пропускал колонну военной техники. Солдаты высунули из окон каски и закричали: "Война!". В этот же момент я увидела много мчащихся скорых и поняла, что они уже везут раненых".

Наталья все же добралась к работе.

"В нашем центре реабилитации детки разных возрастов. Самому младшему, Мише, всего 3 годика. Многие дети без родителей. Так вот, я отработала смену, но осталась с детьми. Так продолжалось несколько дней. Позже я все-таки попала домой на день, но затем вернулась в интернат. 3-4 дня мы были на поверхности, но затем спустили матрацы в подвал и стали жить там",- говорит Наталья.

В подвале она с 30-ю детьми прожила неделю. До тех пор, пока в здание не попал снаряд. Взрыв был такой силы, что даже в подвале треснула одна из плит.

"Дети кричали и плакали. Мы поняли, что нужно искать другое убежище",- говорит Песоцкая.

Фото предоставила Наталья Песоцкая

Воспитатель нашла место в местной церкви: "Пошли на поклон, попросили, чтобы нас приняли. Переселялись перебежками. Схватила 3-4 детей и бежим в церковь. Затем возвращаюсь за следующими".

На вопрос о самом страшном дне, Наталья говорит, что страшно было, когда впервые отключили свет и воду.

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"У на пятеро детей с энурезом, а воды и света нет. Мы все жили в помещении, площадь которого 16 квадратов. В туалет ходили в ведро",- вспоминает женщина.

Она добавляет, что успокаивала детей как могла – рассказывала сказки, тихонько пела песни.

"Спустя 11 дней к нам приехали люди с автоматами и сказали деткам, что у них есть 15 минут на сборы. Что у нас было под рукой, то мы и взяли с собой. За 9 часов доехали в Киев по полям и лесам. Уже в Киеве волонтеры спросили у нас, поедем ли мы в Ивано-Франковск. Мы взялись за руки и начали заходить в поезд",- вспоминает Наталья.

По ее словам, приехали они в село Ясень в Карпатах. Там их накормили и поселили в санатории.

"Старшие девочки, хоть и сами еще дети, но помогают мне. Чужих детей жалею больше своих. У моих- то есть мама и папа, а у тех – никого…",- говорит отважная воспитательница Песоцкая.

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