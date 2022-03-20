Несмотря на обстрелы: Чернигов и Нежин восстанавливают разбитую инфраструктуру

Коммунальщики и энергетики пытаются восстановить повреждения, которые были нанесены городам, также работает помощь для населения

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус о ситуации с городами в регионе / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжают наносить хаотичные удары по городам, но несмотря на это, власти прикладывают массу усилий для восстановления привычного ритма жизни горожан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Сегодня много работы и у коммунальщиков, и у энергетиков. Все работают, все пытаются восстановить по всем общинам инфраструктуру, где разбита. Там, где мы можем, продолжим доставлять лекарства и продукты питания. Доезжает гуманитарная до многих общин",- написал он.

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В Индустриальном районе города Харькова, за ночь с 19.02 на 20.02 от обстрелов погибли пять мирных жителей. Среди погибших мальчик, которому было всего 9 лет.

В течение суток враг активных наступательных действий не проводил. Оккупанты создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях.

За три недели войны РФ против Украины наши защитники уничтожили более десятка высокопоставленных командиров оккупантов, в том числе не менее шести генералов.

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Также была обстреляна больница в Чернигове. В здании разбиты все окна, температура в помещениях не поднимается выше 10-11 градусов по Цельсию.